Французский TotalEnergies продолжает получать миллионы дивидендов от российского "Новатэка" – Подоляк

"Не поверите, но еще не все европейские компании покинули российский рынок. Некоторые по-прежнему считают, что деньги не пахнут кровью погибших детей", – написал он.

"Наименьшее искупление – создать фонд поддержки украинских семей, потерявших близких из-за снарядов РФ", – добавил Подоляк.

О том, что TotalEnergies сохранил 49% акций в российском предприятии, которое поставляет газовый конденсат для производства авиационного топлива, 24 августа написало Le Monde. По данным издания, компания официально осудила вторжение в Украину, но объясняет свое присутствие в РФ необходимостью экспорта газа оттуда в страны Европы.

Однако журналисты обнаружили, что вместе со своим местным партнером "Новатэк" французы управляют месторождением газа, произведенный из которого керосин используется для заправки боевых самолетов, участвующих в войне.

Позже представители TotalEnergies заявили, что продают свою долю в "Новатэке".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал TotalEnergies уйти из России.