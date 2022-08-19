ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Dark tourism. Госагентство по развитию туризма Украины просит не водить экскурсии по местам гибели людей

Превращать места нашей живой трагедии в вариант развлечения недопустимо, считают чиновники
Превращать места нашей живой трагедии в вариант развлечения – недопустимо, считают чиновники
Фото: ЕРА

Государственное агентство по развитию туризма (ГАРТ) работает над стратегией посещения мест памяти о трагедиях войны с Россией. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

ГАРТ пишет, что обратилось в одну из компаний, которая рекламировала туры в места массовой гибели украинцев, с просьбой остановить эту инициативу и в дальнейшем более тщательно организовывать деятельность во время войны. Компания публично признала ошибку и прекратила продажи, говорится в сообщении.

"Позиция ГАРТ относительно предложений "туризма по местам массовых убийств" на освобожденных от оккупации городах однозначна: превращать места нашей живой трагедии в вариант развлечения – недопустимо. В мировой практике известны случаи организации туров категории dark tourism. Считаем такую инициативу прямым попустительством потребностям отдельных людей, получающих удовольствие от наблюдения человеческой боли и последствий зверств", – заявляют в госоргане.

Там предлагают "провести красные линии" и создать перечень инструментов, которые урегулируют правила в этой сфере. Стратегию посещения мест памяти, созданную совместно с Институтом национальной памяти и общественными организациями, ГАРТ обещает представить на публичное обсуждение. 

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/pfbid02iFMZVaZVihV6dQafJr2h9hNg98TuhZncyWRg2PGk5M84zywd5hCyTrS4UZ841kyal

Теги: Украина, туризм, Украинский институт национальной памяти, жертвы, война России против Украины, трагедия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (507240)
2
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (88906)
3
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (64337)
4
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (61220)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (61081)
6
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (60897)
7
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (47319)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (47074)
 
 
 
 