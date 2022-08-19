Dark tourism. Госагентство по развитию туризма Украины просит не водить экскурсии по местам гибели людей

ГАРТ пишет, что обратилось в одну из компаний, которая рекламировала туры в места массовой гибели украинцев, с просьбой остановить эту инициативу и в дальнейшем более тщательно организовывать деятельность во время войны. Компания публично признала ошибку и прекратила продажи, говорится в сообщении.

"Позиция ГАРТ относительно предложений "туризма по местам массовых убийств" на освобожденных от оккупации городах однозначна: превращать места нашей живой трагедии в вариант развлечения – недопустимо. В мировой практике известны случаи организации туров категории dark tourism. Считаем такую инициативу прямым попустительством потребностям отдельных людей, получающих удовольствие от наблюдения человеческой боли и последствий зверств", – заявляют в госоргане.

Там предлагают "провести красные линии" и создать перечень инструментов, которые урегулируют правила в этой сфере. Стратегию посещения мест памяти, созданную совместно с Институтом национальной памяти и общественными организациями, ГАРТ обещает представить на публичное обсуждение.