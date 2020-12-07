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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хомчак: Если сегодня Россия бросит силы, чтобы захватить территории до Днепра или Буга, теоретически они могут это сделать. Но возникает вопрос: а для чего им это?

Донбасс Кремлю может приносить удовлетворение только потому, что он создает проблемы Украине, такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Хомчак: Мы же знаем ситуацию на оккупированных территориях --- там полный беспредел
Хомчак: Мы же знаем ситуацию на оккупированных территориях --- там полный беспредел
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия вряд ли начнет масштабное наступление на Украину. Такое мнение в интервью изданию "Факты", опубликованному 5 декабря, высказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Если сегодня Россия бросит все свои силы на то, чтобы захватить территории до Днепра или Буга, теоретически они могут это сделать, у них хватает для этого и техники, и человеческих ресурсов, и средств. Но возникает один вопрос: а для чего им это, они смогут удержать эту территорию завтра, ведь население им устроит, говоря языком военных, тактику выжженной земли, то есть террор? Любая военная операция должна иметь цель. С какой целью Россия начнет наступать? Чтобы просто пойти?" – сказал Хомчак.

Он напомнил, что на сегодняшний день Россия ощущает действие серьезных международных санкций, и в самой РФ много проблем как во внутренней, так и во внешней политике.

"Донбасс Кремлю может приносить только удовлетворение, поскольку он создает проблемы Украине. Как в том анекдоте: нет большего счастья, чем горе товарища. Но им Донбасс точно радости не приносит. Мы же знаем ситуацию на оккупированных территориях – там полный беспредел. Есть даже информация, что сейчас будут расформировывать ряд воинских частей из-за воровства топлива, имущества и прочего. Какая задача России? Им нужен разрушенный Донбасс? Нет. Теперь они не знают, как от него избавиться, чтобы вернуть его нам, чтобы еще много десятилетий мы его восстанавливали. Но это вопрос уже не военный, а политический", – отметил Хомчак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донбасс, военные, наступление, Руслан Хомчак, война на Донбассе
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