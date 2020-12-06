Зеленский заявил о месяцах без погибших и раненых на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе длится самое долгое с начала войны перемирие. По его словам, в Украине похорон стало меньше в десять раз.

Количество обстрелов на Донбассе снизилось в пять раз, а боевых потерь – в десять после объявления о прекращении огня на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по случаю Дня Вооруженных сил Украины 6 декабря. Трансляцию его выступления вел Офис президента в Facebook.

"Сегодня 133-й день как было объявлено прекращение огня на Донбассе. Длится самое долгое с начала войны перемирие. Количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевых потерь среди военных – в десять раз. Ранений меньше в десять раз", – привел статистику президент.

Год назад, по его словам в этот же период каждые 72 часа в среднем погибал один украинский военный.

"Сейчас есть недели, месяцы без погибших и раненых. Может это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому. В нашей Украине похорон стало меньше в десять раз. В десять раз меньше слез матерей, детей, жен, родных и боевых побратимов", – сказал президент.

Тишина на Востоке Украины не просто объявлена и прописана в дипломатических документах, а действительно соблюдается почти четыре месяца, констатировал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.