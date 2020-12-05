Если действительно кто-то из украинцев выпустил 12 мин из одного миномета, уничтожил блиндаж и двух оккупантов, для такого нужно огромное мастерство

Двое российских оккупантов ликвидированы под Мариуполем – "народная милиция ДНР".

"Сегодня каратели из 36-й бригады морской пехоты открыли огонь из 120-мм минометов, выпустив 12 мин по нашим позициям в районе Ленинского. С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения несовместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. По нашим данным, в период провокации на украинских позициях находилась группа журналистов. Мы уверены, что факт обстрела со стороны ВСУ будет скрыт от прибывших в Мариуполь, послов Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, представителями Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня Украины. Призываем международных наблюдателей и мировое сообщество зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия, принудить военно-политическое руководство Украины выполнять Минские договоренности и поднять вопрос о стабилизации обстановки на Донбассе в ходе сегодняшнего заседания Министерского совета ОБСЕ".

Комментируем по порядку:

Не приведено никаких доказательств, что подразделения 36-й бригады открывали огонь. Как обычно, противник скрывает имена своих убитых – так что проверить где, когда и при каких обстоятельствах они уничтожены не представляется возможным. Пока Necromancer не опубликует и не сверит данные – доверять не стоит. Никакой видео и фото фиксации обстрелов не предоставлено. Возможно, сами себя подорвали в пьяных разборках – они там судят постоянно своих боевиков за это. Напоминаю, что Россия официально вышла из состава СЦКК в 2017-м году, тем самым намеренно сорвав любые возможности провести расследование. Сообщение об обстреле и об убитых специально сделали для информационного вброса по случаю прибытия иностранной делегации в Мариуполь. Тем самым противник пытается дискредитировать информацию о постоянных обстрелах российскими войсками украинских позиций. Россия знает, что после сообщений об обстрелах со стороны ВСУ некоторые начальники по указке Офиса президента начинают безумные расследования и проверки, задалбывают комиссиями всех "подозреваемых" в защите своей страны командиров. Так что такие вбросы направлены на деморализацию украинской армии. Надеюсь, в этот раз потакать такой явной российской пропаганде в Киеве не осмелятся. Мало ли ОП скандала с коррупционером [Олегом] Татаровым?

Если действительно кто-то из украинцев по какой-то случайности выпустил 12 мин из одного 120 мм миномета, уничтожил блиндаж и двух оккупантов – то для такого нужно огромное мастерство и профессионализм. Тем более, в соцсетях пишут, что трупов в "ДНР" после обстрела уже пятеро. Сами не знают, видимо, что у них там произошло. Ну, пусть разбираются. Надеюсь, когда-то мы узнаем все детали этой истории, в данный момент что-либо достоверно выяснить невозможно.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора