Если действительно кто-то из украинцев выпустил 12 мин из одного миномета, уничтожил блиндаж и двух оккупантов, для такого нужно огромное мастерство

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Двое российских оккупантов ликвидированы под Мариуполем – "народная милиция ДНР".
"Сегодня каратели из 36-й бригады морской пехоты открыли огонь из 120-мм минометов, выпустив 12 мин по нашим позициям в районе Ленинского. С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения несовместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. По нашим данным, в период провокации на украинских позициях находилась группа журналистов. Мы уверены, что факт обстрела со стороны ВСУ будет скрыт от прибывших в Мариуполь, послов Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, представителями Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня Украины. Призываем международных наблюдателей и мировое сообщество зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия, принудить военно-политическое руководство Украины выполнять Минские договоренности и поднять вопрос о стабилизации обстановки на Донбассе в ходе сегодняшнего заседания Министерского совета ОБСЕ".
Комментируем по порядку:
Если действительно кто-то из украинцев по какой-то случайности выпустил 12 мин из одного 120 мм миномета, уничтожил блиндаж и двух оккупантов – то для такого нужно огромное мастерство и профессионализм. Тем более, в соцсетях пишут, что трупов в "ДНР" после обстрела уже пятеро. Сами не знают, видимо, что у них там произошло. Ну, пусть разбираются. Надеюсь, когда-то мы узнаем все детали этой истории, в данный момент что-либо достоверно выяснить невозможно.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора