В Кремле считают нецелесообразными разговоры о признании "ДНР" и "ЛНР"

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Украина затягивает с выполнением условий Минских соглашений.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают нецелесообразными разговоры о перспективах признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом 4 декабря сообщает "РИА Новости".

При этом дискуссии о признании Россией "Л/ДНР" спикер Кремля назвал "эвентуальными рассуждениями".

Песков также утверждает, что Украина затягивает с выполнением условий Минских соглашений.

По его словам, это "будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Лидеры четырех государств не ставили под документами в этот день свои подписи. Как сказал тогда глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".

Вторые Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.