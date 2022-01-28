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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Латвия передала жителям Донбасса 10 тонн гуманитарной помощи

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В гуманитарный груз входят санитарные, дезинфицирующие средства, а также одежда и обувь
В гуманитарный груз входят санитарные, дезинфицирующие средства, а также одежда и обувь
Фото: mvs.gov.ua

27 января в Луганскую область доставили 25-й гуманитарный груз, собранный в Латвии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

10 тонн груза доставили делегация из Латвии и военнослужащие Нацгвардии Украины. Помощь предназначена для жителей Станицы Луганской и близлежащих населенных пунктов. В гуманитарный груз входят вещи первой необходимости, санитарные, дезинфицирующие средства, а также одежда и обувь.

"Мы помогаем Украине: как министерство обороны Латвии, так и наш народ. Постепенно шаг за шагом мы показываем, что нам не безразлична судьба украинцев. Мы поддерживаем вас не только политически, но и гуманитарно", – сказала парламентский секретарь министерства обороны Латвии Байба Блодниеце.

Она отметила, что гуманитарный груз собирали не только латвийцы, в этом участовали жители Швеции, Германии, Эстонии и Литвы.

В релизе отметили, что Латвия участвует в гуманитарных проектах, в рамках которых собирают помощь для жителей Донбасса, с 2016 года. За это время в прифронтовые населенные пункты было доставлено более 450 тонн гуманитарной помощи.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Латвия, Луганская область, Донбасс, оккупация, помощь, украинцы, население, одежда, обувь
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