Латвия передала жителям Донбасса 10 тонн гуманитарной помощи

В гуманитарный груз входят санитарные, дезинфицирующие средства, а также одежда и обувь Фото: mvs.gov.ua

10 тонн груза доставили делегация из Латвии и военнослужащие Нацгвардии Украины. Помощь предназначена для жителей Станицы Луганской и близлежащих населенных пунктов. В гуманитарный груз входят вещи первой необходимости, санитарные, дезинфицирующие средства, а также одежда и обувь.

"Мы помогаем Украине: как министерство обороны Латвии, так и наш народ. Постепенно шаг за шагом мы показываем, что нам не безразлична судьба украинцев. Мы поддерживаем вас не только политически, но и гуманитарно", – сказала парламентский секретарь министерства обороны Латвии Байба Блодниеце.

Она отметила, что гуманитарный груз собирали не только латвийцы, в этом участовали жители Швеции, Германии, Эстонии и Литвы.

В релизе отметили, что Латвия участвует в гуманитарных проектах, в рамках которых собирают помощь для жителей Донбасса, с 2016 года. За это время в прифронтовые населенные пункты было доставлено более 450 тонн гуманитарной помощи.