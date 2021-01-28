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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минимум пять человек являются подозреваемыми по делу о преступлениях в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке – Офис генпрокурора

К преступлениям в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке могут быть причастны около 50 человек, сообщил начальник управления департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко.

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Подпольная тюрьма "Изоляция" расположена в оккупированном Донецке
Подпольная тюрьма "Изоляция" расположена в оккупированном Донецке
Фото: depositphotos.com

Украинские правоохранители подозревают минимум пять человек по делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Об этом в эфире "Радио Донбасс.Реалии" сказал начальник управления департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко.

"В настоящее время есть пять лиц, совершивших те или иные преступления, но это не говорит о том, что правоохранительные органы знают о преступлениях только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальному руководителю по конкретному уголовному производству, достаточно доказательств в настоящее время, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку", – сказал он.

Лещенко отметил, что Украина заинтересована в привлечении виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне, но в международных судах применяется другой подход к доказательству события преступления.

"Существует такое понятие "форма командной ответственности", которое отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или ответственностью", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 октября главарю подпольной тюрьмы "Изоляция" заочно сообщили о подозрении в создании террористической организации, не предусмотренных законом вооруженных формирований, в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц, а также в торговле людьми.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецк, террористы, Изоляция, ДНР, война в Украине, Офис генпрокурора
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