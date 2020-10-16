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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ возмутилось словами военного атташе США о "беспрерывной российской агрессии" против Украины

14 октября военный атташе США Бриттани Стюарт упомянула о защите границ Украины в условиях "непрерывной российской агрессии". Это утверждение в минобороны РФ назвали "лживым".

Стюарт упомянула о российской агрессии в обращении в День защитника Украины
Стюарт упомянула о российской агрессии в обращении в День защитника Украины
Скриншот: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Министерство обороны РФ вызвало американского дипломата, чтобы выразить протест против заявления о "непрерывной российской агрессии" по отношению к Украине, сделанного 14 октября военным атташе США Бриттани Стюарт.

Заявление размещено на сайте минобороны России 16 октября.

"В главное управление международного военного сотрудничества министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Представителю вооруженных сил США была доведена позиция минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве, полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии". Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении.

В российском ведомстве считают, что заявление Стюарт "противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами".

В видеообращении, размещенном в Facebook по случаю Дня защитника Украины, Стюарт заявляла, что США уважают украинских мужчин и женщин, "которые продолжают самоотверженно прилагать усилия для защиты евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях беспрерывной российской агрессии".

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/701628827377977/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. В Москве конфликт на Донбассе называют "внутриукраинским".

Теги: Россия, США, министерство обороны РФ, агрессия, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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