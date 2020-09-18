Минобороны Украины пересмотрит приказ о штрафах для военнослужащих, открывших огонь на фронте

18 сентября главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обнародовал приказ Минобороны Украины №330, в котором предписывалось финансово наказывать военнослужащих, ведущих огонь по противнику без приказа командира. В военном ведомстве заявили, что работа над документом продолжится, и попросили не делать "преждевременных выводов".

В Минобороны уверяют, что речь идет о стимулировании военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий Фото: radiosvoboda.org

Министр обороны Украины Андрей Таран высказал замечания к приказу №330 о мерах финансового поощрения и наказания военнослужащих, который вызвал резонанс. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook вечером 18 сентября.

Все выводы и оценки преждевременны, утверждают в военном ведомстве.

"Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Министерство обороны изыскало необходимые средства. Осталось уточнить детали", – сказано в сообщении пресс-службы.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил 18 сентября, что приказ №330 предусматривает финансовые санкции – лишение премии – к военнослужащим, которые на фронте открывают огонь по противнику (в том числе ответный) без разрешения вышестоящего командира. В свою очередь, командиров будут штрафовать за любые нарушения со стороны личного состава.

"По сути, армию хотят подкупить и за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять. Это реальная капитуляция, реальная работа на Россию, это не выдуманное предательство, а настоящий документ", – возмутился Бутусов.

После того, как Министерство обороны опубликовало пост о пересмотре приказа, Бутусов отметил в Facebook, что армию, возможно, "удастся спасти от выполнения этого позорного недоразумения".

"Минобороны осознало, что проявлять упрямство в такой истории нельзя, ведь когда мы этот приказ переведем на английский язык и передадим в посольства стран НАТО, над авторами и подписантами будут просто смеяться и крутить пальцем у виска. Заодно стало понятно, что уровень стратегических коммуникаций в Минобороны – околоплинтусный", – заявил журналист.