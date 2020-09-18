Министр обороны обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ответный огонь по оккупантам. Это реальная капитуляция и работа на Россию

Приказ №330: Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!

Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита родины официально приравнена к административному правонарушению. Это следует из сенсационного и позорного приказа №330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16 сентября 2020 года, который доведен во все воинские части на фронте, и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов. Этот приказ – основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа и если они его немедленно не отменят.

В это трудно поверить, но этот приказ настоящий, "Цензор.НЕТ" его получил от источников из наших частей и подразделений на фронте, точное название такое: "О введении с 27 июля текущего года военнослужащим Вооруженных сил Украины за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода вознаграждения за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в Министерстве обороны обработан соответствующий приказ Министерства обороны Украины от 16 сентября 2020 года №330".

Приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.

Главное в приказе вот это:

"К нарушениям относятся:

совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;

наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушений правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости.

Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения:

75% – в случае допущения одного нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;

67% – в случае допущения одного нарушения для командира взвода, роты (батареи);

50% – в случае допущения двух нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;

33% – в случае допущения двух нарушений для командира взвода, роты (батареи);

25% – в случае допущения трех нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады".

Фото: Юрий Бутусов / Facebook

То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии!

Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО.

Определить "неоправданные боевые потери" может только суд, а не приказ министра. Это не штрафом наказывается, а приговором, проведением военно-тактической экспертизы.

Зачем это сделано? Зеленский по сути руками Тарана не штрафует – а называет служебным правонарушением защиту Украины.

Потрясающе выписана норма – запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка – что если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более открывать ответный огонь – не нуждается в ограничениях и не может быть запрещена в любом виде дополнительными приказами – это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС! Огонь по врагу, а тем более ответный, ничем не может быть ограничен! Никакой воин не должен ждать приказ, чтобы открыть огонь по врагу – он обязан открыть огонь по врагу!

Оговорки в приказе так же, как в "уловке 22", призваны скрыть абсурдность постановки задачи дополнительными словами, которые нужны просто для прикрытия настоящего смысла. Смысл этого предательского запрета один – приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению. Защита страны, огонь по врагу теперь может быть признано правонарушением. Определить необходимость ответного огня может только военнослужащий, который выполняет боевые задачи, а не выжившие из ума маразматики в столичных кабинетах. То есть это приказ незаконный.

Какой стандарт НАТО такое предусматривает? В какой армии НАТО такие приказы действуют? Или вообще – в какой армии такие приказы действуют?

Я бы хотел обратить внимание и на коррупцию, которую повлечет приказ №330. Теперь из-за того, что за любые нарушения личного состава предусмотрен штраф командирам частей и подразделений, любые правонарушения будут прятать, это повлечет коррупцию за не регистрацию реальных правонарушений. То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения – получи штраф. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили – получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках.

Приказ №330 я назову коротко – это шаг к предательству и бред сумасшедших, это демонстрация полной профессиональной неадекватности руководства Минобороны и ВСУ и верховного главнокомандующего Зеленского, это демонстрация полной утраты управляемости армией и не понимания людей и задач войны. А еще это угодливость военного командования, желание любой ценой угодить Зеленскому в реализации его безумной идеи заставить украинскую армию не стрелять по оккупантам.

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак обязаны отменить этот позорный приказ.

Верховная Рада обязана вызвать для доклада министра обороны Андрея Тарана и выяснить, этот приказ объясняется его слабоумием или предательством, и дать оценку дееспособности министра вообще.

По сути, армию хотят подкупить и за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять. Это реальная капитуляция, реальная работа на Россию, это не выдуманное предательство, а настоящий документ.

Призываю украинских военнослужащих сообщать мне обо всех случаях, когда командование пытается применить приказ №330 для наложения штрафов, я буду придавать гласности имена тех командиров, которые тем самым предают свою страну. Сделаем всех предателей "знаменитыми", страна и все их близкие и сослуживцы должны знать всех, кто предает нашу борьбу и выполняет предательский приказ №330.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора