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Роман Доник
Роман Доник

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Зеленский формирует в руководстве Минобороны и ВСУ команду менеджеров, которые готовы выполнять его указания без раздумий и сомнений

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Спрашивают мнение по поводу назначения нового командующего Силами специальных операций.

Смотрите, прежде чем впадать в конспирологию и рефлексировать по поводу назначений, вспоминайте о том, что у Зеленского в голове есть курс на окончание войны. Непонятно пока как, но Зеленский уверен, что сможет закончить войну и войти в историю миротворцем. Как это будет выглядеть, мы пока не знаем. Для нас главное, чтобы это не было капитуляцией перед Россией и не было на условиях боевиков, которых нам впихивают на содержание с разоренным Донбассом.

Кроме того, пока нет нового назначения Лунева, нет смысла гадать. Потому что мы сейчас живем в такое время, когда возможно все. Причем не в хорошем смысле. Это может быть как устранение неугодного, так и повышение.

Пока предельно ясно одно – Зеленский формирует в руководстве Минобороны и ВСУ команду менеджеров, которые готовы выполнять его указания без раздумий и сомнений. В принципе, это происходит всегда при смене руководства. Формируют команду под себя. У нас начальник Генштаба без боевого опыта, у него замы без боевого опыта, просидевшие всю войну непонятно где.

Вы же обратили внимание на то, что Хомчака наградили не боевым орденом, как награждают всех военных во время войны и боевых действий, а орденом "За заслуги". То есть Зеленский не ценит Хомчака как военного. Он ценит его как менеджера, который смог организовать режим тишины, который нужен Зеленскому. А может быть, Хомчак просто решил не распыляться и получить полного кавалера ордена "За заслуги". Что тоже не очень "по-военному".

Я не знаком лично с новым командующим ССО. Но, по информации из открытых источников, он воевал, был ранен, получил два ордена за войну. Поэтому просто не хочу без оснований наговаривать на человека только потому, что его назначил Зеленский. Хотя, конечно, заметно, что он больше не про войну, а про защиту и охрану. Но открытые источники практически всегда не дают полной картины.

И совсем про конспирологию, которую мне озвучили журналисты по телефону. Якобы Лунева снимают, потому что ССОшники слили видео с коптеров, где видно еще живого Ярослава Журавля. Но видео снимали не ССОшники. Поэтому на эту версию я бы не реагировал.

Источник: Роман Донік / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Роман Доник, Владимир Зеленский, ВСУ, Руслан Хомчак, Силы специальных операций, война на Донбассе, режим тишины, Григорий Галаган
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