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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения получили трое украинских военных

10 июня на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили два военнослужащих операции Объединенных сил, сегодня после полуночи был ранен еще один боец.

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10 июня военнослужащие ООС уничтожили двух российских оккупантов
10 июня военнослужащие ООС уничтожили двух российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку от Павлополя, Тарамчука, Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Луганского, хутора Вольный, Троицкого и Попасной.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность", – говорится в сообщении штаба. 

По данным разведки, 10 июня военнослужащие ООС уничтожили двух российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ открывали огонь в районе Чермалыка, Марьинки и Новотроицкого. Был ранен один украинский военный.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/874554073037210

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, разведка, боевики, Марьинка, Авдеевка, Попасная, Павлополь, украинский военный, Чермалык, обстрелы, Новотроицкое, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, Тарамчук
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