На Донбассе ранения получили трое украинских военных

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку от Павлополя, Тарамчука, Авдеевки и Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Луганского, хутора Вольный, Троицкого и Попасной.
"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность", – говорится в сообщении штаба.
По данным разведки, 10 июня военнослужащие ООС уничтожили двух российских оккупантов.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ открывали огонь в районе Чермалыка, Марьинки и Новотроицкого. Был ранен один украинский военный.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.