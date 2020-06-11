На Донбассе ранения получили трое украинских военных

10 июня на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили два военнослужащих операции Объединенных сил, сегодня после полуночи был ранен еще один боец.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку от Павлополя, Тарамчука, Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Луганского, хутора Вольный, Троицкого и Попасной.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность", – говорится в сообщении штаба.

По данным разведки, 10 июня военнослужащие ООС уничтожили двух российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ открывали огонь в районе Чермалыка, Марьинки и Новотроицкого. Был ранен один украинский военный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.