Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52

Морские пехотинцы рассказали, что "приземлили" боевую машину несколько часов назад с помощью переносного зенитно-рекетного комплекса.

"Сегодня в 7.43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52.

Слава морской пехоте Украины!" – говорится в сообщении.

Контекст:

Ка-52 – российский ударный вертолет, способный выполнять разнообразные задачи, обеспечивая разведку и огневую поддержку наземных войск, пишет Defence Today Издание Business Insider назвало его одним из самых современных российских вертолетов, по предварительным данным, по состоянию на 2022 год на вооружении российской армии находилось 133 Ка-52.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 июля 2023 года, составили около 243 220 военных убитыми, 4174, 315 самолетов, 310 вертолетов (не считая упомянутого Ка-52) и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.