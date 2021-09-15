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На Донбассе запустили бесплатные автобусы для жителей прифронтовых громад

"Пролиска" планирует запустить 49 социальных маршрутов из 58 населенных пунктов
"Пролиска" планирует запустить 49 социальных маршрутов из 58 населенных пунктов
Фото: Гуманитарная миссия "Пролиска" / Facebook

На Донбассе будут ездить бесплатные автобусы, которыми смогут пользоваться жители прифронтовых громад. Об этом 10 сентября сообщила в Facebook гуманитарная миссия "Пролиска".

Одними из первых новой услугой воспользовались жители поселка Майорск, они бесплатно поехали на социальном автобусе в Бахмут и на нем же вернулись домой.

"Услугами социального транспорта во время первого рейса воспользовались 22 жителя прифронтового поселка. Социальный автобус был полностью заполнен. После прекращения работы КПВВ из Майорска перестал ездить регулярный транспорт, и жители поселка были вынуждены пользоваться услугами частных извозчиков", – рассказал глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Цель проекта – обеспечить доступ жителей прифронтовых населенных пунктов к базовым услугам. Люди, проживающие в селах и поселках вдоль линии разграничения, не всегда имеют возможность приобрести лекарства и продукты, а также воспользоваться социально-административными услугами в центрах новых объединенных громад.

"Пролиска" планирует запустить 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков в Луганской и Донецкой областях, в них проживают более 15 тыс. человек. Проект реализуется при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF), он продлится до июля 2022 года.

"За это время местные власти должны будут найти решение проблемы отсутствия транспортного сообщения самостоятельно", – уточнил Каплин.

Воспользоваться услугами социального транспорта во время карантина можно по предварительной записи. 

https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3093606127587347

Каплин 14 сентября в Facebook сообщил, что для жителей Богдановки, Калиновки и Григорьевки социальный транспорт в Часов Яр Донецкой области доступен два раза в неделю.

Из прифронтового Майорска социальный автобус курсирует два раза в неделю; из села Войтово Луганской области в Счастье – один раз в неделю. Из сел Обильное, Бахчевик, Андреевка, Дружное в Волноваху Донецкой области – один раз в неделю. Из сел Степановка, Запорожское, Маловодное в г. Волноваха – один раз в неделю.

Из села Лобачево в Трехизбенку, а также из сел Крепы, Верхний Минченок, Нижний Минченок, Теплое в Счастье  – два раза в месяц. Из поселка Невельское в Авдеевку и пгт Очеретино Донецкой области – один раз в неделю.

Из садового товарищества "Мрия", где проживают временно перемещенные лица, в Красногоровку, Марьинку и Курахово Донецкой области – один раз в неделю.

https://www.facebook.com/evgeny.kaplin/posts/2424893767643320

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Российские оккупационные войска в апреле 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только "Станица Луганская".

В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека.

Теги: транспорт, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, лекарства, Волноваха, Счастье, автобус, Авдеевка, Красногоровка, Трехизбенка, Курахово, Богдановка, война в Украине, Бахмут, война на Донбассе, Евгений Каплин
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