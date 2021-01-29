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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На повестке дня такого вопроса нет". Песков прокомментировал слова Симоньян о "присоединении Донбасса"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ "продолжат защищать русскоязычное население" на оккупированном Донбассе. Он заявил, что пропагандистка Маргарита Симоньян не может выражать официальную позицию РФ.

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Песков заявил, что Симоньян "никоим образом не может быть выразителем официальной позиции РФ"
Песков заявил, что Симоньян "никоим образом не может быть выразителем официальной позиции РФ"
Фото: EPA

Власти РФ не намерены "включать в состав России" Донбасс. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков журналистам 29 января, комментируя заявления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, сообщило агентство ТАСС

По словам Пескова, РФ "продолжит защищать русскоязычное население".

Спикер сказал, что Симоньян является "медиаменеджером и журналистом" и "никоим образом не может быть выразителем официальной позиции РФ".

Песков добавил, что "такой вопрос на повестке дня не стоит".

Симоньян 28 января, выступая на форуме "Русский Донбасс" в оккупированном Россией Донецке, заявила, что "люди Донбасса хотят жить у себя дома и  быть частью огромной, великой, щедрой родины".

"Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", – сказала пропагандистка.

С 2005 года Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства "Россия сегодня".

В декабре 2014 года Симоньян внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду. Ей официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Кремль, Донбасс, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, российская агрессия, война в Украине
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