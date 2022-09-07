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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нашим буде тепло, ворогам – пекло". Кличко передал боксерские перчатки для розыгрыша среди участников сбора на бандерпечи для фронта

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Кличко: Я присоединяюсь к волонтерской инициативе по обогреву военных
Кличко: Я присоединяюсь к волонтерской инициативе по обогреву военных
Фото: vitaliyklitschko / Instagram

Украинский экс-боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко в рамках волонтерской инициативы "Тепло на фронт" от волонтеров из "Украинской команды" передал для розыгрыша свои боксерские перчатки. Они будут разыграны среди тех, кто донатит на изготовление бандерпечей для украинских защитников. Об этом 7 сентября сообщается на сайте инициаторов акции.

"Я присоединяюсь к волонтерской инициативе по обогреву военных. Это изготовление бандерпечей для защитников на передовой. Также передаю перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи, – сказал Кличко. – Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим буде тепло, ворогам – пекло". 

В розыгрыше примут участие все донаты, сделанные с момента запуска акции "Тепло на фронт". Победителей будет несколько, их определит один из сервисов рандомных чисел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/800049091029560/

Контекст:

Кличко родился 19 июля 1971 года в Кыргызской ССР в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

С 2006 года он занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.

Теги: Виталий Кличко, военные, волонтеры, война России против Украины, розыгрыш
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