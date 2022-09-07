"Нашим буде тепло, ворогам – пекло". Кличко передал боксерские перчатки для розыгрыша среди участников сбора на бандерпечи для фронта

Кличко: Я присоединяюсь к волонтерской инициативе по обогреву военных Фото: vitaliyklitschko / Instagram

"Я присоединяюсь к волонтерской инициативе по обогреву военных. Это изготовление бандерпечей для защитников на передовой. Также передаю перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи, – сказал Кличко. – Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим буде тепло, ворогам – пекло".

В розыгрыше примут участие все донаты, сделанные с момента запуска акции "Тепло на фронт". Победителей будет несколько, их определит один из сервисов рандомных чисел.

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