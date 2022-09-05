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Компания Favbet передаст военным 23 дрона к своему 23-летию

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За две недели сотрудники компании перевели на благотворительный счет около 240 тыс. грн
За две недели сотрудники компании перевели на благотворительный счет около 240 тыс. грн
Фото: rbc.ua

Favbet на свою 23-ю годовщину вместо празднования передаст на нужды Вооруженных сил Украины 23 современных квадрокоптера, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"За две недели сотрудники компании перевели на благотворительный счет около 240 тыс. грн. Остальную сумму закупки компания выделит из собственного бюджета, – рассказали в пресс-службе. – Favbet делает все возможное для победы Украины. Благодаря украинским воинам мы, как и весь украинский бизнес, имеем возможность продолжать работать и развиваться. Поддержать сегодня защитников Украины – лучшее, что мы можем сделать для будущего компании и для наших сотрудников. Мы верим в ВСУ, верим в победу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В целом компания и фонд предоставили ВСУ помощь более чем на 30 млн грн, писало агентство УНИАН

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Теги: военные, помощь, квадрокоптер, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, дроны
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