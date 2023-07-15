Оккупанты атакуют на шести направлениях на востоке, обороняются на юге – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на пяти направлениях за сутки произошло 28 боестолкновений Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток произошло 28 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно атаковал на лиманском направлении (восточнее Веселого Донецкой области), купянском (южнее Новоселовского Луганской области), бахмутском (юго-западнее Андреевки Донецкой области), шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области) и авдеевском (в районе Первомайского Донецкой области), пытается наступать на марьинском направлении.

На всех этих направлениях оккупанты задействуют авиацию и ведут артиллерийские обстрелы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] В то же время силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе ВСУ.