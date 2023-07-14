Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла удар по российскому ЗРК и атаковала 13 районов скопления оккупантов за сутки Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях", – сказано в сводке.

В свою очередь, в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed и одну зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.

"В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих сил обороны Украины уничтожено 16 Shahed", – напомнили в ВСУ.

Кроме того, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также россияне в течение суток совершили артиллерийские и минометные обстрелы более 86 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подытожили в Генштабе.