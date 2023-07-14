Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях", – сказано в сводке.
В свою очередь, в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed и одну зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.
"В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих сил обороны Украины уничтожено 16 Shahed", – напомнили в ВСУ.
Кроме того, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также россияне в течение суток совершили артиллерийские и минометные обстрелы более 86 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подытожили в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 июля 2023 года, составили около 236 590 военных убитыми, 8008 боевых бронированных машин, 4097 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.