Продолжаются тяжелые бои. ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты безуспешно атакуют на Донбассе – Генштаб

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", – сказано в сводке.

Отмечается, что на бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области", – отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на авдеевском направлении российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в Первомайском районе, в ходе которых нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

"На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области", – сообщили украинские военные.

В Генштабе подчеркнули, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе.