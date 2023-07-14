Продолжаются тяжелые бои. ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты безуспешно атакуют на Донбассе – Генштаб

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", – сказано в сводке.
Отмечается, что на бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области.
"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области", – отметили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что на авдеевском направлении российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в Первомайском районе, в ходе которых нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области.
"На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области", – сообщили украинские военные.
В Генштабе подчеркнули, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 июля 2023 года, составили около 236 590 военных убитыми, 8008 боевых бронированных машин, 4097 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.