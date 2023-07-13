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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные закрепляются на отбитых у россиян позициях южнее Бахмута – Генштаб ВСУ

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Украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут
Украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях. Об этом 13 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка – Новопокровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе об успехах украинских военных.

В то же время враг оказывает мощное сопротивление, проводит перемещение подразделений и войск, а также активно применяет резервы.

"На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, имели частичный успех, закрепляемый на достигнутых рубежах", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033AECTUwXBb8ATmD2HeRX5cPtEaGCRLrP2jtufyaCkdYJAeh6sE6cgVYaj4Wbg7Lul

Контекст:

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле Клещиевки под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, силы обороны Украины
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