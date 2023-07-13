Украинские военные закрепляются на отбитых у россиян позициях южнее Бахмута – Генштаб ВСУ

"На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка – Новопокровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе об успехах украинских военных.
В то же время враг оказывает мощное сопротивление, проводит перемещение подразделений и войск, а также активно применяет резервы.
"На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, имели частичный успех, закрепляемый на достигнутых рубежах", – говорится в сообщении.
Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле Клещиевки под Бахмутом Донецкой области.
В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.
По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.
Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.