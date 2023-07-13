Украинские военные закрепляются на отбитых у россиян позициях южнее Бахмута – Генштаб ВСУ

"На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка – Новопокровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе об успехах украинских военных.

В то же время враг оказывает мощное сопротивление, проводит перемещение подразделений и войск, а также активно применяет резервы.

"На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, имели частичный успех, закрепляемый на достигнутых рубежах", – говорится в сообщении.