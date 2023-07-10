Силы обороны заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем − Маляр

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу", – отметила она.
По словам Маляр, это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.
Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.
В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.
По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.