Силы обороны заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем − Маляр

Силы обороны в Бахмуте держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу Фото: EPA

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу", – отметила она.

По словам Маляр, это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.