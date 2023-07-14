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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на фронте произошло около 30 боев, украинские военные наступают на двух направлениях – Генштаб ВСУ

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На бахмутском и авдеевском направлениях украинские военные отразили все атаки врага
На бахмутском и авдеевском направлениях украинские военные отразили все атаки врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россияне сосредоточили основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 июля.

В течение суток на фронте, по данным Генштаба, произошло около 30 боевых столкновений.

На купянском направлении украинские военные держат оборону. 

На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки... На авдеевском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского", – говорится в сводке.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. 

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На запорожском и херсонском направлениях россияне сосредоточились на том, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, подчеркнули в Генштабе ВСУ. 

На волынском и полесском направлениях – оперативная обстановка без существенных изменений.

Практически на всех направлениях враг активно наносил авиационные удары, совершал минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. 

В свою очередь авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FJJqmm9y5tCLjMwattudgvtgP9nvkWX8RDnMEYUQd2Z3GrMmMbZdw1pfM3tqkRVcl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Теги: Первомайское, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Новомихайловка, контрнаступление
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