За сутки на фронте произошло около 30 боев, украинские военные наступают на двух направлениях – Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте, по данным Генштаба, произошло около 30 боевых столкновений.
На купянском направлении украинские военные держат оборону.
На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки... На авдеевском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского", – говорится в сводке.
На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.
На запорожском и херсонском направлениях россияне сосредоточились на том, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.
В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, подчеркнули в Генштабе ВСУ.
На волынском и полесском направлениях – оперативная обстановка без существенных изменений.
Практически на всех направлениях враг активно наносил авиационные удары, совершал минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.
В свою очередь авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитным ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.