Оккупанты на таврийском направлении потеряли почти две роты за сутки – Тарнавский

"На таврийском направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – написал он.

По данным командующего, за сутки уничтожены 14 единиц российской военной техники, в том числе шесть боевых бронированных машин, гаубица "Мста-С", гаубица "Мста-Б", пушка "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.

Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки оккупанты 27 раз атаковали позиции украинских войск, совершив 668 обстрелов.