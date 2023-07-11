ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на таврийском направлении потеряли почти две роты за сутки – Тарнавский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На таврийском направлении бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов
На таврийском направлении бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврийском направлении в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 11 июля в Telegram.

"На таврийском направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – написал он.

По данным командующего, за сутки уничтожены 14 единиц российской военной техники, в том числе шесть боевых бронированных машин, гаубица "Мста-С", гаубица "Мста-Б", пушка "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.

Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки оккупанты 27 раз атаковали позиции украинских войск, совершив 668 обстрелов.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 июля 2023 года, составили около 235 020 военных убитыми, 7983 боевые бронированные машины, 4089 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, контрнаступление, Александр Тарнавский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (115025)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (58042)
3
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (51427)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (34288)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27719)
6
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (24434)
7
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (23747)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (23425)
 
 
 
 