Оккупанты на таврийском направлении потеряли почти две роты за сутки – Тарнавский

"На таврийском направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – написал он.
По данным командующего, за сутки уничтожены 14 единиц российской военной техники, в том числе шесть боевых бронированных машин, гаубица "Мста-С", гаубица "Мста-Б", пушка "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.
Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки оккупанты 27 раз атаковали позиции украинских войск, совершив 668 обстрелов.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 июля 2023 года, составили около 235 020 военных убитыми, 7983 боевые бронированные машины, 4089 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.