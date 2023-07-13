Байден: Путин уже проиграл войну против Украины. Я не думаю, что она может продолжаться годами

"Путин уже проиграл войну. У Путина есть реальная проблема, как ему двигаться дальше, что ему делать, – сказал Байден. – Нет никакой возможности, чтобы он [Путин] выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну".
Президент США назвал две причины, почему война в Украине вряд ли будет продолжаться длительное время.
"Я не думаю, что война может продолжаться годами, по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России – экономических, политических или иных, но я не могу точно предсказать, как это произойдет", – подчеркнул Байден.
Он выразил надежду, что Украина сможет добиться "значительного прогресса" в ходе контрнаступления, что в итоге может привести "к урегулированию конфликта путем переговоров".
Байден по окончании саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля подтвердил поддержку США Украины: "Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.