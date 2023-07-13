Байден: Путин уже проиграл войну против Украины. Я не думаю, что она может продолжаться годами

У Путина есть реальная проблема, как ему двигаться дальше, что ему делать, отметил Байден (на фото) Фото: EPA

"Путин уже проиграл войну. У Путина есть реальная проблема, как ему двигаться дальше, что ему делать, – сказал Байден. – Нет никакой возможности, чтобы он [Путин] выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну".

Президент США назвал две причины, почему война в Украине вряд ли будет продолжаться длительное время.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами, по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России – экономических, политических или иных, но я не могу точно предсказать, как это произойдет", – подчеркнул Байден.

Он выразил надежду, что Украина сможет добиться "значительного прогресса" в ходе контрнаступления, что в итоге может привести "к урегулированию конфликта путем переговоров".

Байден по окончании саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля подтвердил поддержку США Украины: "Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется".