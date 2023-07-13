Байден подтвердил, что еще рассматривает передачу Украине ракет ATACMS

По его словам, перед отлетом из Вильнюса Байден подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину.
"Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.
* Before departure from Vilnius, Joe Biden confirmed to pool reporters he would consider sending ATACMS to Ukraine. "But what they need most of all is artillery shells, and we’re working on that," said @POTUS.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 12, 2023
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.
CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.
Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.