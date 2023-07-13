Байден подтвердил, что еще рассматривает передачу Украине ракет ATACMS

Байден: Но больше всего им [Украине] нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим Фото: EPA

По его словам, перед отлетом из Вильнюса Байден подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину.

"Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.

* Before departure from Vilnius, Joe Biden confirmed to pool reporters he would consider sending ATACMS to Ukraine. "But what they need most of all is artillery shells, and we’re working on that," said @POTUS. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 12, 2023