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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден подтвердил, что еще рассматривает передачу Украине ракет ATACMS

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Байден: Но больше всего им [Украине] нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим
Байден: Но больше всего им [Украине] нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим
Фото: EPA

Президент США Джо Байден подтвердил, что сейчас думает над тем, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом 12 июля сообщил в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

По его словам, перед отлетом из Вильнюса Байден подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину.

"Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, война, вооружение, артиллерия, война России против Украины, ATACMS
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