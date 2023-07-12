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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме "тихо обсуждают", предоставлять ли Украине ATACMS – NYT

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У Байдена продолжают обсуждать возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет, утверждают в NYT
У Байдена продолжают обсуждать возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет, утверждают в NYT
Фото: wikipedia.org

В администрации президента США продолжаются "тихие дебаты" и непубличные обсуждения на тему возможной поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, совместимых с уже переданными стране реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом пишет 11 июля The New York Times.

По словам собеседников издания (два американских и один европейский чиновник, говорившие с NYT на условиях анонимности), речь может идти о  поставке "хотя бы нескольких" управляемых ракет ATACMS  класса "земля-земля", которые сейчас находятся в резерве армии США. Их количество не уточняется.

The New York Times со ссылкой на представителя компании Lockheed Martin сообщает, что с начала разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около 4 тыс. экземпляров ATACMS.

Газета объясняет, что США не решаются передать Украине ракеты большой дальности из-за того, что американский арсенал ATACMS "сравнительно невелик", а имеющиеся ракеты уже размещены в других точках, в том числе на Корейском полуострове.

Кроме того, пишет издание, в Пентагоне считают, что на данном этапе Украине не нужны подобные ракеты.

NYT подчеркивает, что обсуждения в Белом доме происходят на фоне решения Франции передать Украине ракеты SCALP, дальность полета которых составляет как минимум 250 км.

Как отмечает The New York Times, теперь США могут либо последовать примеру союзников и передать ATACMS, либо наоборот, отказаться от этой идеи, поскольку Киев и так уже получил некоторое количество дальнобойных ракет от Великобритании и Франции.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

Теги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, ракеты, HIMARS, ATACMS
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