В Белом доме "тихо обсуждают", предоставлять ли Украине ATACMS – NYT

По словам собеседников издания (два американских и один европейский чиновник, говорившие с NYT на условиях анонимности), речь может идти о поставке "хотя бы нескольких" управляемых ракет ATACMS класса "земля-земля", которые сейчас находятся в резерве армии США. Их количество не уточняется.

The New York Times со ссылкой на представителя компании Lockheed Martin сообщает, что с начала разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около 4 тыс. экземпляров ATACMS.

Газета объясняет, что США не решаются передать Украине ракеты большой дальности из-за того, что американский арсенал ATACMS "сравнительно невелик", а имеющиеся ракеты уже размещены в других точках, в том числе на Корейском полуострове.

Кроме того, пишет издание, в Пентагоне считают, что на данном этапе Украине не нужны подобные ракеты.

NYT подчеркивает, что обсуждения в Белом доме происходят на фоне решения Франции передать Украине ракеты SCALP, дальность полета которых составляет как минимум 250 км.

Как отмечает The New York Times, теперь США могут либо последовать примеру союзников и передать ATACMS, либо наоборот, отказаться от этой идеи, поскольку Киев и так уже получил некоторое количество дальнобойных ракет от Великобритании и Франции.