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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ошибочное решение". В Кремле пригрозили "последствиями" после заявлений о передаче Украине французских дальнобойных ракет

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Песков заявил, что Россия будет предпринимать "контрмеры" после решения Франции о поставках в Украину ракет SCALP
Песков заявил, что Россия будет предпринимать "контрмеры" после решения Франции о поставках в Украину ракет SCALP
Фото: kremlin.ru

Об этом 11 июля заявил спикер президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское информагентство "Интерфакс".

"Безусловно, еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе [действия ракет SCALP] идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", – сказал Песков журналистам на брифинге во вторник.

Спикер Кремля считает, что поставки Украине французских ракет якобы "не могут и не способны повлиять на ход событий" войны, развязанной Россией в Украине. По словам Пескова, подобные решения могут только "утяжелить участь украинского, киевского режима".

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила Le Monde.

Макрон не уточнил, сколько ракет Франция собирается передать Украине (по данным СМИ, таких боеприпасов у французов менее 400 единиц). Подобное вооружение Украина уже получает от Великобритании (ракеты воздушного базирования Storm Shadow), Франция стала второй страной, заявившей о поставках Украине дальнобойных ракет.

Контекст:

15 мая в интервью французскому телеканалу TF1 Макрон сказал, что его страна предоставит Украине ракеты, "дальность которых позволяет сопротивляться". СМИ сообщили, что речь идет о ракетах SCALP – это аналог предоставленных Украине британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Тогда президент Франции отметил, что дальность SCALP даст возможность Украине "возглавить контрнаступление". В то же время Макрон подчеркнул, что Украине "не будут поставлять оружие, которое может достигнуть России".

Теги: Россия, Франция, Кремль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, военная помощь, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, ракеты
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