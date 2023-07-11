"Ошибочное решение". В Кремле пригрозили "последствиями" после заявлений о передаче Украине французских дальнобойных ракет

"Безусловно, еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе [действия ракет SCALP] идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", – сказал Песков журналистам на брифинге во вторник.
Спикер Кремля считает, что поставки Украине французских ракет якобы "не могут и не способны повлиять на ход событий" войны, развязанной Россией в Украине. По словам Пескова, подобные решения могут только "утяжелить участь украинского, киевского режима".
О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила Le Monde.
Макрон не уточнил, сколько ракет Франция собирается передать Украине (по данным СМИ, таких боеприпасов у французов менее 400 единиц). Подобное вооружение Украина уже получает от Великобритании (ракеты воздушного базирования Storm Shadow), Франция стала второй страной, заявившей о поставках Украине дальнобойных ракет.
15 мая в интервью французскому телеканалу TF1 Макрон сказал, что его страна предоставит Украине ракеты, "дальность которых позволяет сопротивляться". СМИ сообщили, что речь идет о ракетах SCALP – это аналог предоставленных Украине британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.
Тогда президент Франции отметил, что дальность SCALP даст возможность Украине "возглавить контрнаступление". В то же время Макрон подчеркнул, что Украине "не будут поставлять оружие, которое может достигнуть России".