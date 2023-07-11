Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон

Макрон: Сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине Фото: ЕРА

Управляемые ракеты класса "воздух – земля" SCALP (аббревиатура от Système de croisière conventionnel autonome à longue portée) предназначены для поражения стационарных целей высокой дальности, написало издание.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего поражения... Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине, единства НАТО и решимости, что Россия не может и не должна выиграть эту войну", – cказал Макрон.

Со ссылкой на журнал "Оборона и международная безопасность" Le Monde отметила, что Франция располагает "менее чем 400 единицами" ракет такого типа.

Макрон не уточнил, сколько ракет Франция собирается передать Украине.

Таким образом, Франция станет второй страной, которая предоставляет Украине ракеты такого типа. Подобное вооружение Украина уже получает от Великобритании.

Но, как объяснила "Русская служба BBC", ракеты, поставляемые Великобританией, – только воздушного базирования, а французские ракеты могут запускаться с кораблей и подводных лодок.