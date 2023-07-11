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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон

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Макрон: Сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине
Макрон: Сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине
Фото: ЕРА

Франция предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила Le Monde.

Управляемые ракеты класса "воздух – земля" SCALP (аббревиатура от Système de croisière conventionnel autonome à longue portée) предназначены для поражения стационарных целей высокой дальности, написало издание.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего поражения... Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине, единства НАТО и решимости, что Россия не может и не должна выиграть эту войну", – cказал Макрон.

Со ссылкой на журнал "Оборона и международная безопасность" Le Monde отметила, что Франция располагает "менее чем 400 единицами" ракет такого типа.

Макрон не уточнил, сколько ракет Франция собирается передать Украине.

Таким образом, Франция станет второй страной, которая предоставляет Украине ракеты такого типа. Подобное вооружение Украина уже получает от Великобритании.

Но, как объяснила "Русская служба BBC", ракеты, поставляемые Великобританией,  только воздушного базирования, а французские ракеты могут запускаться с кораблей и подводных лодок. 

Контекст:

15 мая в интервью французскому телеканалу TF1 Макрон сказал, что его страна предоставит Украине ракеты, "дальность которых позволяет сопротивляться". СМИ сообщили, то речь о ракетах SCALP – это аналог предоставленных Украине британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Тогда президент Франции отметил, что дальность SCALP даст возможность Украине "возглавить контрнаступление". В то же время Макрон подчеркнул, что Украине "не будут поставлять оружие, которое может достигнуть России".

Теги: Франция, военная помощь, Вильнюс, война России против Украины, ракеты, Эммануэль Макрон
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