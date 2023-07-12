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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не все сразу". Зеленский после встречи с Байденом заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS пока не принято

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Зеленский после встречи с Байденом заявил, что американские партнеры пока не приняли решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Зеленский после встречи с Байденом заявил, что американские партнеры пока не приняли решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки пока не приняли решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский, видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

Украинский лидер рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита в Вильнюсе поднимал тему передачи Украине ATACMS.

"Есть такие разговоры, но пока нет решения. Лучше не поднимать [этот] вопрос, потому что есть ожидания у людей, военных, всех. Я думаю, что лучше сначала сделать, а потом делиться информацией, как это произошло", – сказал Зеленский.

Он добавил, что начал переговоры с Байденом о передаче кассетных снарядов Украине много месяцев назад и только накануне саммита НАТО решение было принято. Зеленский подчеркнул, что очень благодарен США, американскому лидеру и его команде за передачу этих боеприпасов.

"Поэтому подождите [насчет ATACMS], не все сразу", – резюмировал глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2533765933444942/

11 июля The New York Times писала, что в администрации президента США продолжаются "тихие дебаты" и непубличные обсуждения на тему возможной поставки Украине ATACMS. Обсуждается, по данным издания, возможность передачи "хотя бы нескольких" ракет с учетом того, что у самих США их не так много и большинство из них уже размещены в других точках.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

Теги: США, Джо Байден, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ATACMS
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