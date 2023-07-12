"Не все сразу". Зеленский после встречи с Байденом заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS пока не принято

Украинский лидер рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита в Вильнюсе поднимал тему передачи Украине ATACMS.
"Есть такие разговоры, но пока нет решения. Лучше не поднимать [этот] вопрос, потому что есть ожидания у людей, военных, всех. Я думаю, что лучше сначала сделать, а потом делиться информацией, как это произошло", – сказал Зеленский.
Он добавил, что начал переговоры с Байденом о передаче кассетных снарядов Украине много месяцев назад и только накануне саммита НАТО решение было принято. Зеленский подчеркнул, что очень благодарен США, американскому лидеру и его команде за передачу этих боеприпасов.
"Поэтому подождите [насчет ATACMS], не все сразу", – резюмировал глава Украинского государства.
11 июля The New York Times писала, что в администрации президента США продолжаются "тихие дебаты" и непубличные обсуждения на тему возможной поставки Украине ATACMS. Обсуждается, по данным издания, возможность передачи "хотя бы нескольких" ракет с учетом того, что у самих США их не так много и большинство из них уже размещены в других точках.
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.
CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.
Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.