Байден: Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу столько, сколько потребуется

Байден отметил, что несмотря на почти полуторагодовую войну, Украина остается свободной и независимой Фото: EPA

"Мы не отступим. Я имею в виду это. Наши обязательства перед Украиной не ослабнут. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", – заявил он.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя как сейчас, так и в будущем.

Президент США отметил, что несмотря на почти полуторагодовую войну, Украина остается свободной и независимой. Он также добавил, что все хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях, сохраняющих основные принципы Устава ООН – суверенитет и территориальную целостность.

Отдельно Байден подчеркнул, что НАТО сохраняет единство на протяжении всей полномасштабной войны в Украине, в то время как президент страны-агрессора России Владимир Путин делает ставку на то, что конфликт расколет Альянс.

По его словам, Путин "думал, что наше единство рассыплется при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он ошибся".

Tune in as I deliver remarks highlighting how the United States is supporting Ukraine, defending democratic values, and taking action to address global challenges. https://t.co/9JDT0Srs0X — President Biden (@POTUS) July 12, 2023