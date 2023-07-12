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Байден: Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу столько, сколько потребуется

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Байден отметил, что несмотря на почти полуторагодовую войну, Украина остается свободной и независимой
Байден отметил, что несмотря на почти полуторагодовую войну, Украина остается свободной и независимой
Фото: EPA

Выступая 12 июля по окончании двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, президент США Джо Байден подтвердил поддержку США Украины. Выступление в Twitter транслировала пресс-служба Байдена.

"Мы не отступим. Я имею в виду это. Наши обязательства перед Украиной не ослабнут. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", – заявил он.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя как сейчас, так и в будущем.

Президент США отметил, что несмотря на почти полуторагодовую войну, Украина остается свободной и независимой. Он также добавил, что все хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях, сохраняющих основные принципы Устава ООН – суверенитет и территориальную целостность.

Отдельно Байден подчеркнул, что НАТО сохраняет единство на протяжении всей полномасштабной войны в Украине, в то время как президент страны-агрессора России Владимир Путин делает ставку на то, что конфликт расколет Альянс.

По его словам, Путин "думал, что наше единство рассыплется при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он ошибся".

Контекст:

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11–12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что новые пакеты поддержки для украинской армии – один из приоритетов Украины на саммите.

В итоговом коммюнике саммита НАТО говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий по членству в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в документе.

На полях саммита состоялась встреча Зеленского и Байдена. Перед ней Зеленский поблагодарил американского коллегу за всю предоставленную помощь, а Байден сказал, что с нетерпением ждет, когда Украина вступит в Альянс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Джо Байден, война, Вильнюс, война России против Украины, суверенитет, саммит НАТО
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