Байден – Зеленскому: С нетерпением жду того дня, когда мы будем официально праздновать членство Украины в НАТО

"Наконец вы можете фактически понять, будет Украина принята в НАТО или нет, мы вас приветствуем или нет, – сказал Байден. – Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО. Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся, мы от вас не отстанем".
Американский президент также подчеркнул, что весь мир видит храбрость, которую проявляет украинский народ в войне с Россией.
"Вы показываете пример всему миру своей храбростью. Я думаю, что ваша жизнеспособность, стойкость и целеустремленность – это образец для подражания для целого мира", – добавил он.
Байден также отметил, что понимает беспокойство Украины по поводу недостаточно быстрых поставок оружия.
"Я знаю, вы часто нервничаете, волнуетесь, потому что иногда оружие поставляется недостаточно быстро. Но я хочу заверить, что США делают все, чтобы быстро помочь вам в вашей борьбе... Мы сделаем все, чтобы вы получили то, что нужно", – отметил он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО, состоявшегося 11–12 июля в Вильнюсе, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.