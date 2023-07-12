Байден – Зеленскому: С нетерпением жду того дня, когда мы будем официально праздновать членство Украины в НАТО

Байден: Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся, мы от вас не отстанем Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента Украины

"Наконец вы можете фактически понять, будет Украина принята в НАТО или нет, мы вас приветствуем или нет, – сказал Байден. – Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО. Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся, мы от вас не отстанем".

Американский президент также подчеркнул, что весь мир видит храбрость, которую проявляет украинский народ в войне с Россией.

"Вы показываете пример всему миру своей храбростью. Я думаю, что ваша жизнеспособность, стойкость и целеустремленность – это образец для подражания для целого мира", – добавил он.

Байден также отметил, что понимает беспокойство Украины по поводу недостаточно быстрых поставок оружия.

"Я знаю, вы часто нервничаете, волнуетесь, потому что иногда оружие поставляется недостаточно быстро. Но я хочу заверить, что США делают все, чтобы быстро помочь вам в вашей борьбе... Мы сделаем все, чтобы вы получили то, что нужно", – отметил он.