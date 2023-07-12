Украина получила самый сильный сигнал от НАТО о сближении с Альянсом – Столтенберг

Столтенберг заявил о "сильном сигнале", который Украина получила на саммите НАТО в Вильнюсе Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО еще раз акцентировал внимание на том, что страны Альянса единогласно высказались за сближение с Украиной, которой теперь для приглашения в НАТО не потребуется План действий по членству (ПДЧ).

Он напомнил о гарантиях безопасности для Украины, разработанных и представленных в Вильнюсе странами "Большой семерки", и инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО, состоявшемся здесь же 12 июля. Генсек добавил, что Украина получила на саммите и конкретную оборонную поддержку в виде анонсированных поставок военной техники.

Столтенберг добавил, что лично председательствовал на первом заседании Совета Украина-НАТО, на котором к союзникам присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек НАТО подчеркнул, что отныне Альянс и Украина будут встречаться в Совете "для обсуждения и принятия решений на равных". Он также приветствовал решение союзников, которые согласовали новый многолетний пакет помощи, чтобы помочь Украине перейти от советских времен к оборудованию и стандартам НАТО, а также сделать свои вооруженные силы полностью совместимыми с НАТО.

Столтенберг констатировал, что на саммите союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и после отмены требования о ПДЧ путь членства Украины изменился "с двухэтапного на одноэтапный".

"Мы направим Украине приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся, что условия будут выполнены", – подчеркнул он, добавив, что "Украина сейчас "ближе к НАТО, чем когда-либо прежде".

"Главное, чтобы война [в Украине, развязанная Россией] закончилась и этот результат был устойчивым", – подчеркнул Столтенберг.

Поэтому сейчас, по его словам, необходим акцент на военной, технической и логистической поддержке Украины. Генсек НАТО допустил, что эта ежедневная работа "не так заметна", однако именно она – залог победы в войне с РФ.

"Мы согласовали конкретные инструменты [для сближения Украины и НАТО], политические и практические. Конкретные решения будут приняты по окончании войны", – пояснил он.