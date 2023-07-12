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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила самый сильный сигнал от НАТО о сближении с Альянсом – Столтенберг

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Столтенберг заявил о "сильном сигнале", который Украина получила на саммите НАТО в Вильнюсе
Столтенберг заявил о "сильном сигнале", который Украина получила на саммите НАТО в Вильнюсе
Фото: EPA

Украина получила на саммите НАТО в Вильнюсе самый сильный сигнал о своем приближении к Альянсу из возможных. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля на итоговой пресс-конференции саммита, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Генеральный секретарь НАТО еще раз акцентировал внимание на том, что страны Альянса единогласно высказались за сближение с Украиной, которой теперь для приглашения в НАТО не потребуется План действий по членству (ПДЧ).

Он напомнил о гарантиях безопасности для Украины, разработанных и представленных в Вильнюсе странами "Большой семерки", и инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО, состоявшемся здесь же 12 июля. Генсек добавил, что Украина получила на саммите и конкретную оборонную поддержку в виде анонсированных поставок военной техники.

Столтенберг добавил, что лично председательствовал на первом заседании Совета Украина-НАТО, на котором к союзникам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. 

Генсек НАТО подчеркнул, что отныне Альянс и Украина будут встречаться в Совете "для обсуждения и принятия решений на равных". Он также приветствовал решение союзников, которые согласовали новый многолетний пакет помощи, чтобы помочь Украине перейти от советских времен к оборудованию и стандартам НАТО, а также сделать свои вооруженные силы полностью совместимыми с НАТО.

Столтенберг констатировал, что на саммите союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и после отмены требования о ПДЧ путь членства Украины изменился "с двухэтапного на одноэтапный".

"Мы направим Украине приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся, что условия будут выполнены", – подчеркнул он, добавив, что "Украина сейчас "ближе к НАТО, чем когда-либо прежде".

"Главное, чтобы война [в Украине, развязанная Россией] закончилась и этот результат был устойчивым", – подчеркнул Столтенберг.

Поэтому сейчас, по его словам, необходим акцент на военной, технической и логистической поддержке Украины. Генсек НАТО допустил, что эта ежедневная работа "не так заметна", однако именно она – залог победы в войне с РФ.

"Мы согласовали конкретные инструменты [для сближения Украины и НАТО], политические и практические. Конкретные решения будут приняты по окончании войны", – пояснил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, саммит НАТО
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