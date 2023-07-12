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Результаты саммита НАТО хорошие, но не идеальные. Успехом могут быть гарантии безопасности от G7 – Зеленский

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Зеленский: Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение они были бы идеальны
Зеленский: Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение – они были бы идеальны
Фото: ЕРА

Вывод лидеров Альянса, что Украине не нужен План действий по членству – важный результат саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция велась в YouTube Офиса президента.

Он рассказал, что украинские защитники прошли большой путь в достижении взаимосовместимости с НАТО и имеют максимально свежий опыт сотрудничества с членами Альянса.

"Умелое применение нашими воинами оружия стран НАТО доказало, что глобальная демократия сильнее любых террористических угроз со стороны кого угодно", – добавил он. 

Зеленский также сказал, что Украина, несмотря на войну, продолжает реформы на пути в ЕС. 

"Так что мы и правда ценим признание, что ПДЧ не нужно. Я бы очень хотел, чтобы сегодня был успех на саммите для всех нас – для Украины, для наших воинов, для наших граждан, для наших детей. В частности, гарантии безопасности, такие важные для людей. Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Не вместо [вступления в НАТО], а именно на пути интеграции", – продолжил он. 

По словам Зеленского, сегодня страны G7 могут согласовать гарантии безопасности Украины.

"И я думаю, если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет действительно важным для нас, конкретным успехом. Можем констатировать: результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение – они были бы идеальны", – добавил президент. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Большая семерка, Владимир Зеленский, безопасность, саммит НАТО, ПДЧ, вступление Украины в НАТО
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