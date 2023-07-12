"Приближаем решение по современной авиации для Украины". Зеленский и Рютте в Вильнюсе договорились об обучении украинских пилотов в августе

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16 Фото: wikipedia.org / Facebook (иллюстративное)

"Началась встреча с Марком Рютте. Есть за что поблагодарить, есть о чем договориться. Будет содержательно!" – написал президент.

Почалась зустріч з Марком Рютте @MinPres * . Є за що подякувати, є про що домовитись. Буде змістовно! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Об итогах переговоров с Рютте Зеленский проинформировал в Telegram.

"Конкретные вещи. На август – договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины, – отметил президент. – Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии".

Зеленский также выразил благодарность Нидерландам за поддержку Украины на пути в НАТО – "как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе".