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"Приближаем решение по современной авиации для Украины". Зеленский и Рютте в Вильнюсе договорились об обучении украинских пилотов в августе

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11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16
Фото: wikipedia.org / Facebook (иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Началась встреча с Марком Рютте. Есть за что поблагодарить, есть о чем договориться. Будет содержательно!" – написал президент.

Об итогах переговоров с Рютте Зеленский проинформировал в Telegram.

"Конкретные вещи. На август – договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины, – отметил президент. – Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии".

Зеленский также выразил благодарность Нидерландам за поддержку Украины на пути в НАТО – "как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе".

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Теги: Украина, Нидерланды, переговоры, ПВО, военная помощь, военные учения, Марк Рютте, артиллерия, Вильнюс, Владимир Зеленский, истребители, президент, премьер-министр, саммит НАТО, встреча, F-16
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