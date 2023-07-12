"Приближаем решение по современной авиации для Украины". Зеленский и Рютте в Вильнюсе договорились об обучении украинских пилотов в августе

"Началась встреча с Марком Рютте. Есть за что поблагодарить, есть о чем договориться. Будет содержательно!" – написал президент.
Почалась зустріч з Марком Рютте @MinPres * . Є за що подякувати, є про що домовитись. Буде змістовно!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
Об итогах переговоров с Рютте Зеленский проинформировал в Telegram.
"Конкретные вещи. На август – договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины, – отметил президент. – Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии".
Зеленский также выразил благодарность Нидерландам за поддержку Украины на пути в НАТО – "как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе".
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.