Зеленский: Мы получим приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности

На саммит Зеленский приехал вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Выступая перед журналистами по прибытии на саммит, он сказал, что у Украины на саммите три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины.
"Я считаю, что мы получим это приглашение [в НАТО], когда условия безопасности это позволят", – отметил он. Видео с комментарием также опубликовано в Telegram президента.
Зеленский написал, что Украине нужно понимание, "что мы имеем это приглашение, на тот момент, когда ситуация с безопасностью это позволит".
"Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности Украины на пути к НАТО", – отметил он.
Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июля. В день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.
12 июля на полях саммита у Зеленского запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО.