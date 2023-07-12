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Зеленский: Мы получим приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности

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Зеленский озвучил три приоритета Украины на саммите в Вильнюсе
Зеленский озвучил три приоритета Украины на саммите в Вильнюсе
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский утром 12 июля прибыл на саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе. Трансляцию с мероприятия ведет Reuters.

На саммит Зеленский приехал вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Выступая перед журналистами по прибытии на саммит, он сказал, что у Украины на саммите три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины. 

"Я считаю, что мы получим это приглашение [в НАТО], когда условия безопасности это позволят", – отметил он. Видео с комментарием также опубликовано в Telegram президента. 

Зеленский написал, что Украине нужно понимание, "что мы имеем это приглашение, на тот момент, когда ситуация с безопасностью это позволит". 

"Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности Украины на пути к НАТО", – отметил он. 

Контекст:

Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июляВ день открытия он не участвовал в саммите, но, как писали СМИ, пытался добиться изменений в тексте итогового коммюнике (оно уже опубликовано, в документе  говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс), также он выступил на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО.

12 июля на полях саммита у Зеленского запланирован ряд переговоров с партнерами, также он примет участие в инаугурационном заседании совета Украина – НАТО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Резников, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Андрей Ермак
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