Зеленский: Мы получим приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности

Зеленский озвучил три приоритета Украины на саммите в Вильнюсе Фото: ЕРА

На саммит Зеленский приехал вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Выступая перед журналистами по прибытии на саммит, он сказал, что у Украины на саммите три приоритетных вопроса: пакеты оборонной помощи, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности Украины.

"Я считаю, что мы получим это приглашение [в НАТО], когда условия безопасности это позволят", – отметил он. Видео с комментарием также опубликовано в Telegram президента.

Зеленский написал, что Украине нужно понимание, "что мы имеем это приглашение, на тот момент, когда ситуация с безопасностью это позволит".

"Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности Украины на пути к НАТО", – отметил он.