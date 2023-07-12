"Будем и дальше работать с нашими партнерами". Кулеба заявил, что НАТО не должен держать Украину в "подвешенном состоянии"

Чем быстрее будет путь Украины к НАТО, тем "лучше будет для всех", считает глава МИД Украины Кулеба Фото: EPA

Он считает, что лидеры НАТО могли бы сделать путь Украины в Альянс "быстрее", если бы было четкое указание на то, когда Украина получит приглашение в НАТО.

"Мы исходили из предположения, что уже имеются все условия для предоставления приглашения здесь, в Вильнюсе, тогда как само членство наступит тогда, когда позволят условия. Но мы будем и дальше работать с нашими партнерами, чтобы этот процесс двигался дальше", – сказал Кулеба.

Министр считает, что уже есть все условия для того, чтобы Киев получил приглашение, а Украина "продолжила работу", цитирует Bloomberg. По мнению Кулебы, чем быстрее будет путь Украины к НАТО, тем "лучше будет для всех".