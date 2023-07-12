ГОРДОН
 
 
МИР

"Будем и дальше работать с нашими партнерами". Кулеба заявил, что НАТО не должен держать Украину в "подвешенном состоянии"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чем быстрее будет путь Украины к НАТО, тем "лучше будет для всех", считает глава МИД Украины Кулеба
Чем быстрее будет путь Украины к НАТО, тем "лучше будет для всех", считает глава МИД Украины Кулеба
Фото: EPA

НАТО не должен держать "всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии", когда речь идет о ее членстве. Об этом 11 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Bloomberg на полях саммита Альянса в Вильнюсе (Литва).

Он считает, что лидеры НАТО могли бы сделать путь Украины в Альянс "быстрее", если бы было четкое указание на то, когда Украина получит приглашение в НАТО.

"Мы исходили из предположения, что уже имеются все условия для предоставления приглашения здесь, в Вильнюсе, тогда как само членство наступит тогда, когда позволят условия. Но мы будем и дальше работать с нашими партнерами, чтобы этот процесс двигался дальше", – сказал Кулеба.

Министр считает, что уже есть все условия для того, чтобы Киев получил приглашение, а Украина "продолжила работу", цитирует Bloomberg. По мнению Кулебы, чем быстрее будет путь Украины к НАТО, тем "лучше будет для всех".

Контекст:


Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Литва, Брюссель, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, саммит, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Галина ГРИШИНА
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (115399)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (59061)
3
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (51756)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (34839)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27761)
6
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (25302)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (24740)
8
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (24239)
 
 
 
 