Науседа: Украина действительно будет членом НАТО. Мы не имеем права действовать иначе

Науседа и Зеленский выступили на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО, который прошел в Вильнюсе Фото: ЕРА

"Я думаю, что Украина действительно будет членом НАТО. Мы не имеем права действовать иначе. Потому что сейчас та цена, которую платит Украина, самая высокая. Это цена крови. Ценой своей крови, своих жизней украинцы дают нам время, чтобы мы могли подготовиться и дать достойный отпор России. Россия не победит", – заявил он.

Науседа своим выступлением открывал мероприятие. Он обратил внимание на большое количество людей, собравшихся на площади с украинскими флагами. "Сколько в Вильнюсе людей! И все вместе собрались тут. Все пришли сказать: "Мы любим Украину", – подчеркнул он, назвав президента Украины Владимира Зеленского символом свободы.

На сцене, кроме Науседы, были его супруга Диана и Зеленский с женой Еленой. Президент Украины выступал после Науседы.