Науседа: Украина действительно будет членом НАТО. Мы не имеем права действовать иначе

"Я думаю, что Украина действительно будет членом НАТО. Мы не имеем права действовать иначе. Потому что сейчас та цена, которую платит Украина, самая высокая. Это цена крови. Ценой своей крови, своих жизней украинцы дают нам время, чтобы мы могли подготовиться и дать достойный отпор России. Россия не победит", – заявил он.
Науседа своим выступлением открывал мероприятие. Он обратил внимание на большое количество людей, собравшихся на площади с украинскими флагами. "Сколько в Вильнюсе людей! И все вместе собрались тут. Все пришли сказать: "Мы любим Украину", – подчеркнул он, назвав президента Украины Владимира Зеленского символом свободы.
На сцене, кроме Науседы, были его супруга Диана и Зеленский с женой Еленой. Президент Украины выступал после Науседы.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.