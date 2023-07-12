Премьер Эстонии о решении НАТО: Я понимаю разочарование Зеленского. Но это то, что мы можем предложить сейчас

По словам Каллас, среди лидеров Альянса велись споры относительно формулировок в коммюнике, которые касаются Украины.

"Настолько горячие споры по поводу этих слов показывают, что и наши большие союзники тоже очень серьезно относятся к этим словам, что это не просто слова, но что им также придется превратить эти слова в дела", – заявила она.

Премьер пояснила, что предложить Украине конкретные сроки вступления в НАТО невозможно из-за продолжающейся войны, так как союзники не хотят распространять на территорию воюющей страны правило о коллективной обороне и "непосредственно вступать в войну".

"Я также понимаю разочарование президента [Украины Владимира] Зеленского, потому что он хочет жить в мире, как и мы живем в мире, находясь в НАТО. Но это то, что мы можем сейчас предложить", – добавила она.

По словам политика, для Эстонии было важно, чтобы в коммюнике были слова "приглашение" и "путь", а также чтобы там была предусмотрена ежегодная оценка министрами иностранных дел прогресса Украины в проведении реформ. Последнее, как объяснила Каллас, означает, что главы МИД начнут работу немедленно, так как через год им нужно будет отчитываться о проведенной работе.