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ПОЛИТИКА

Премьер Эстонии о решении НАТО: Я понимаю разочарование Зеленского. Но это то, что мы можем предложить сейчас

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Каллас рассказала, что союзники вели горячие споры по поводу решения НАТО, касающегося Украины
Каллас рассказала, что союзники вели горячие споры по поводу решения НАТО, касающегося Украины
Фото: ЕРА

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время общения с журналистами после принятия итогового коммюнике саммита НАТО заявила, что страны – члены Альянса серьезно относятся к вопросу членства Украины в НАТО, сообщает ERR.

По словам Каллас, среди лидеров Альянса велись споры относительно формулировок в коммюнике, которые касаются Украины.

"Настолько горячие споры по поводу этих слов показывают, что и наши большие союзники тоже очень серьезно относятся к этим словам, что это не просто слова, но что им также придется превратить эти слова в дела", – заявила она. 

Премьер пояснила, что предложить Украине конкретные сроки вступления в НАТО невозможно из-за продолжающейся войны, так как союзники не хотят распространять на территорию воюющей страны правило о коллективной обороне и "непосредственно вступать в войну". 

"Я также понимаю разочарование президента [Украины Владимира] Зеленского, потому что он хочет жить в мире, как и мы живем в мире, находясь в НАТО. Но это то, что мы можем сейчас предложить", – добавила она. 

По словам политика, для Эстонии было важно, чтобы в коммюнике были слова "приглашение" и "путь", а также чтобы там была предусмотрена ежегодная оценка министрами иностранных дел прогресса Украины в проведении реформ. Последнее, как объяснила Каллас, означает, что главы МИД начнут работу немедленно, так как через год им нужно будет отчитываться о проведенной работе.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Эстония, саммит НАТО, Кая Каллас
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