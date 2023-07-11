Президент Чехии: Единодушное согласие 31 страны о будущем Украины в НАТО – это успех

Павел заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским в формате Совета Украина – НАТО Фото: president.gov.ua (архив)

"Мы знаем дорогу. Единодушное согласие 31 страны о будущем Украины в НАТО – это успех. Путь к членству [Украины] будет короче благодаря сегодняшнему соглашению", – написал Павел.

Чешский лидер подчеркнул, что "с нетерпением" ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля в новом формате Совета Украина – НАТО, где Украина "впервые будет заседать на равных".

Cestu známe. Jednomyslná shoda 31 zemí na budoucnosti Ukrajiny v @NATO je úsp * chem. Její cesta ke * lenství bude díky dnešní dohod * kratší. Zítra se t * ším na jednání s @ZelenskyyUa v novém formátu Rady NATO-Ukrajina, kde poprvé zasedne jako rovný s rovnými. pic.twitter.com/0xgTCOUyT0 — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023

Лидеры НАТО 11 июля договорились о создании Совета Украина – НАТО, в первом заседании которого, запланированном на 12 июля в Вильнюсе, примет участие Зеленский. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о плане действий по членству, сказано в заявлении саммита.

Также НАТО продолжит "поддерживать и анализировать прогресс Украины в обеспечении оперативной совместимости, а также в проведении необходимых дополнительных демократических реформ и реформ сектора безопасности".

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству. Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – говорится в коммюнике.