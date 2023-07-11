Президент Чехии: Единодушное согласие 31 страны о будущем Украины в НАТО – это успех

"Мы знаем дорогу. Единодушное согласие 31 страны о будущем Украины в НАТО – это успех. Путь к членству [Украины] будет короче благодаря сегодняшнему соглашению", – написал Павел.
Чешский лидер подчеркнул, что "с нетерпением" ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля в новом формате Совета Украина – НАТО, где Украина "впервые будет заседать на равных".
Cestu známe. Jednomyslná shoda 31 zemí na budoucnosti Ukrajiny v @NATO je úsp * chem. Její cesta ke * lenství bude díky dnešní dohod * kratší. Zítra se t * ším na jednání s @ZelenskyyUa v novém formátu Rady NATO-Ukrajina, kde poprvé zasedne jako rovný s rovnými. pic.twitter.com/0xgTCOUyT0— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023
Лидеры НАТО 11 июля договорились о создании Совета Украина – НАТО, в первом заседании которого, запланированном на 12 июля в Вильнюсе, примет участие Зеленский. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о плане действий по членству, сказано в заявлении саммита.
Также НАТО продолжит "поддерживать и анализировать прогресс Украины в обеспечении оперативной совместимости, а также в проведении необходимых дополнительных демократических реформ и реформ сектора безопасности".
"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству. Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – говорится в коммюнике.
Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11–12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
The Guardian, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщила сегодня, что Зеленский прибег к жесткой публичной дипломатии, добиваясь изменения текста итогового коммюнике. Отправляясь в Вильнюс, президент Украины заявлял, что "похоже, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". Он намерен "откровенно обсуждать это на саммите".