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Президент Чехии: Единодушное согласие 31 страны о будущем Украины в НАТО – это успех

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Павел заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским в формате Совета Украина НАТО
Павел заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским в формате Совета Украина – НАТО
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Чехии Петр Павел 11 июля в Twitter назвал успехом согласие всех стран – членов НАТО с тем, что будущее Украины – в Альянсе, выраженное в коммюнике саммита лидеров НАТО, проходящего в Вильнюсе.

"Мы знаем дорогу. Единодушное согласие 31 страны о будущем Украины в НАТО – это успех. Путь к членству [Украины] будет короче благодаря сегодняшнему соглашению", – написал Павел.

Чешский лидер подчеркнул, что "с нетерпением" ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля в новом формате Совета Украина – НАТО, где Украина "впервые будет заседать на равных".

Лидеры НАТО 11 июля договорились о создании Совета Украина – НАТО, в первом заседании которого, запланированном на 12 июля в Вильнюсе, примет участие Зеленский. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о плане действий по членству, сказано в заявлении саммита.

Также НАТО продолжит "поддерживать и анализировать прогресс Украины в обеспечении оперативной совместимости, а также в проведении необходимых дополнительных демократических реформ и реформ сектора безопасности".

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству. Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – говорится в коммюнике.

Контекст:

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11–12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

The Guardian, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщила сегодня, что Зеленский прибег к жесткой публичной дипломатии, добиваясь изменения текста итогового коммюнике. Отправляясь в Вильнюс, президент Украины заявлял, что "похоже, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". Он намерен "откровенно обсуждать это на саммите".

Теги: Украина, НАТО, Чехия, политика, Владимир Зеленский, Петр Павел, саммит НАТО
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