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Байден заявил, что США согласны с формулировкой о перспективах членства Украины в Альянсе

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Байден: Мы согласились с формулировками, которые мы предложили, которые вы предложили, относительно будущего вступления Украины в НАТО
Байден: Мы согласились с формулировками, которые мы предложили, которые вы предложили, относительно будущего вступления Украины в НАТО
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 11 июля заявил, что США согласны с формулировками о перспективах членства Украины в Альянсе, кроме того, по его словам, Вашингтон предлагал эти формулировки. Расшифровку его выступления приводит сайт Белого дома.

Байден приветствовал продолжение полномочий Столтенберга на посту генсека, отметив, что "его лидерство имеет значение".

"И мы согласились с формулировками, которые мы предложили, которые вы предложили, относительно будущего вступления Украины в НАТО, – заявил глава Белого дома, обращаясь к Столтенбергу. – И мы с нетерпением ждем продолжения работы единого НАТО. Я много раз говорил, что я по-прежнему считаю, что президент [страны-агрессора РФ Владимир] Путин думает, что путь к успеху – это развалить НАТО. Я не собираюсь этого делать, особенно с вами во главе".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Йенс Столтенберг, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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