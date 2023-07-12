"Украина станет членом НАТО". В Госдепе США объяснили, почему не принимают Украину в Альянс уже сейчас

Миллер подчеркнул, что принять Украину в Альянс прямо сейчас было бы "нецелесообразно". Он объяснил, что "весомой причиной", почему Украина не становится членом НАТО сейчас, является то, что это "мгновенно бы вовлекло Соединенные Штаты в войну с [страной-агрессором] Россией".
"Одна из вещей, которую Россия говорила до начала этой войны, – то, что они решительно выступали против вступления Украины в НАТО и хотели получить железное обязательство, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Мы четко заявили, что это не рассматривается, что мы придерживаемся политики "открытых дверей НАТО". Мы подчеркиваем это обязательство сегодня. Мы четко заявили, что Украина станет членом НАТО", – заявил Миллер.
Он отметил, что Украина не может быть принята в блок до тех пор, пока не закончится война с Россией. Он добавил: пока война продолжается, "мы все находимся в состоянии войны".
Представитель Госдепа подчеркнул, что отмена ПДЧ для Украны на пути в НАТО – признание успехов страны, которые она сделала за "последние несколько лет", особенно с момента полномасштабного российского вторжения.
"Украина становится все более интегрированной, в частности политически, с НАТО. Вы видели, как НАТО тренирует украинские силы, как НАТО предоставляет военные системы", – сказал он.
Миллер добавил, что США понимают, почему президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти обращаются к НАТО, США и другим странам.
"В их страну вторглись, их инфраструктуру атаковали, тысячи граждан погибли, мы их понимаем. Если бы мы были на их месте, мы бы делали те же запросы", – добавил представитель Госдепа США.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.