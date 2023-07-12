"Украина станет членом НАТО". В Госдепе США объяснили, почему не принимают Украину в Альянс уже сейчас

Представитель Госдепа США заявил, что Украина не может быть принята в НАТО до тех пор, пока не закончится война со страной-агрессором Россией Фото: depositphotos.com

Миллер подчеркнул, что принять Украину в Альянс прямо сейчас было бы "нецелесообразно". Он объяснил, что "весомой причиной", почему Украина не становится членом НАТО сейчас, является то, что это "мгновенно бы вовлекло Соединенные Штаты в войну с [страной-агрессором] Россией".

"Одна из вещей, которую Россия говорила до начала этой войны, – то, что они решительно выступали против вступления Украины в НАТО и хотели получить железное обязательство, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Мы четко заявили, что это не рассматривается, что мы придерживаемся политики "открытых дверей НАТО". Мы подчеркиваем это обязательство сегодня. Мы четко заявили, что Украина станет членом НАТО", – заявил Миллер.

Он отметил, что Украина не может быть принята в блок до тех пор, пока не закончится война с Россией. Он добавил: пока война продолжается, "мы все находимся в состоянии войны".

Представитель Госдепа подчеркнул, что отмена ПДЧ для Украны на пути в НАТО – признание успехов страны, которые она сделала за "последние несколько лет", особенно с момента полномасштабного российского вторжения.

"Украина становится все более интегрированной, в частности политически, с НАТО. Вы видели, как НАТО тренирует украинские силы, как НАТО предоставляет военные системы", – сказал он.

Миллер добавил, что США понимают, почему президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти обращаются к НАТО, США и другим странам.

"В их страну вторглись, их инфраструктуру атаковали, тысячи граждан погибли, мы их понимаем. Если бы мы были на их месте, мы бы делали те же запросы", – добавил представитель Госдепа США.