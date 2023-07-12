Кулеба рассказал, когда в воздушном пространстве Украины должны появиться первые истребители F-16

Он отметил, что подготовка летчиков на современных боевых самолетах – это очень сложный технический момент.
"Тренировки должны начаться в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском небе, управляемые украинскими пилотами, это будет в соответствии с графиком", – сказал глава МИД Украины.
В то же время он подчеркнул, что необходимо готовить инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру.
"Много нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", – резюмировал Кулеба.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.