Кулеба рассказал, когда в воздушном пространстве Украины должны появиться первые истребители F-16

Кулеба отметил, что в вопросах, связанных с F-16, есть много нюансов, поэтому график может сдвигаться Фото: ЕРА

Он отметил, что подготовка летчиков на современных боевых самолетах – это очень сложный технический момент.

"Тренировки должны начаться в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском небе, управляемые украинскими пилотами, это будет в соответствии с графиком", – сказал глава МИД Украины.

В то же время он подчеркнул, что необходимо готовить инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру.

"Много нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", – резюмировал Кулеба.