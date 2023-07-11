Коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 официально создана, в ее состав вошли 11 стран – Резников

"Официально: создана коалиция по подготовке F-16 для Воздушных сил Украины!" – отметил министр.

Он проинформировал, что кроме Украины, меморандум подписали 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Резников выразил особую благодарность Дании и Нидерландам за лидерство в этом процессе.

Как рассказал министр, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы освоить их в кратчайшие сроки", – подчеркнул Резников.