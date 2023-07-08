Арестович: Мы прорвем российскую оборону, дойдем до моря. Это только вопрос времени и цены

Журналист сказал, что "наступать без F-16 – это самоубийство по меньшей мере".

"Нет, это не самоубийство. Мы прорвем их оборону, дойдем до моря. Тут вопрос скорее времени и цены", – прокомментировал бывший советник ОП.

Он также напомнил слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, что украинцам "не нужно 120 F-16", а "нужно ограниченное количество самолетов, потому что российские Су-35 видят на несколько сотен километров".

"Ракеты пускают на 150 [километров] по нашей авиации. Наши МиГ-29 видят на 120 – стреляют на 60–80. Это абсолютно непаритетная ситуация. Крымские аэродромы рядом. Российская авиация поднимается с них – короткий ход очень. Она может делать несколько ходок в день. Согласно западным же доктринам, да и вообще любым военным доктринам, наступление на подготовленную оборону противника, не имея огневого превосходства и авиационного превосходства, невозможно", – объяснил Арестович.

Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

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