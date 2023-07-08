Арестович: Мы прорвем российскую оборону, дойдем до моря. Это только вопрос времени и цены

Журналист сказал, что "наступать без F-16 – это самоубийство по меньшей мере".
"Нет, это не самоубийство. Мы прорвем их оборону, дойдем до моря. Тут вопрос скорее времени и цены", – прокомментировал бывший советник ОП.
Он также напомнил слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, что украинцам "не нужно 120 F-16", а "нужно ограниченное количество самолетов, потому что российские Су-35 видят на несколько сотен километров".
"Ракеты пускают на 150 [километров] по нашей авиации. Наши МиГ-29 видят на 120 – стреляют на 60–80. Это абсолютно непаритетная ситуация. Крымские аэродромы рядом. Российская авиация поднимается с них – короткий ход очень. Она может делать несколько ходок в день. Согласно западным же доктринам, да и вообще любым военным доктринам, наступление на подготовленную оборону противника, не имея огневого превосходства и авиационного превосходства, невозможно", – объяснил Арестович.
Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.