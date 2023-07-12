Столтенберг и Зеленский встретились в Вильнюсе. Генсек заявил о новой странице в отношениях Украины и Альянса

Столтенберг: Сегодня мы встречаемся как равные. С нетерпением жду, когда мы встретимся как союзники Фото: ЕРА

"Сегодня первое заседание совета Украина – НАТО. Вместе мы сделаем все, чтобы он был эффективным", – отметил Зеленский.

Started the meeting with NATO Secretary General @jensstoltenberg. Today is the first meeting of the Ukraine-@NATO Council. We will do everything together to make it effective. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

После встречи президент Украины и генсек вышли на пресс-конференцию, трансляция велась в YouTube Офиса президента.

Столтенберг рассказал о решении саммита НАТО относительно членства Украины в Альянсе, которое было обнародовано 11 июля.

"Мы предоставим Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся, что условия будут выполнены. Это решительное единое послание членов Альянса на вашем пути к членству в НАТО. Мы должны убедиться, что когда эта война завершится, будут созданы надежные договоренности относительно безопасности Украины. Чтобы история не повторилась. В связи с этим я приветствую, что сегодня много членов Альянса возьмут на себя обязанности предоставлять Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности. Это поможет сдержать любую агрессию РФ после завершения войны и дополняет поддержку, которую предоставляет НАТО. Решения, принятые тут, в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные. С нетерпением жду, когда мы встретимся как союзники", – заявил он.