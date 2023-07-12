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"Будем предоставлять современную военную технику на суше, в воздухе и на море". G7 презентовала декларацию о гарантиях безопасности для Украины

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Лидеры стран G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Лидеры стран G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Adam Hodge / Twitter

Страны–члены "Большой семерки" (G7) 12 июля приняли декларацию с гарантиями безопасности для Украины. Ее текст опубликован на сайте правительства Великобритании.

"Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем свою непоколебимую приверженность стратегической цели создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в рамках ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию, – сказано в тексте документа. – Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона. Мы считаем незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и несовместимым с нашими интересами безопасности. Мы будем поддерживать Украину, пока она защищается от российской агрессии, и так долго, как это потребуется".

Представители G7 подчеркнули, что они начинают переговоры с Украиной с целью формализации ее неизменной поддержки.

Отмечается, что страны "Большой семерки" будут работать с Украиной над "конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности".

Они будут направлены на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем путем продолжения оказания… помощи в сфере безопасности и современной военной техники на суше, в воздухе и на море; укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе за счет усилий по реконструкции и восстановлению; предоставление технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины в результате войны с РФ, а также для того, чтобы Украина могла продолжить реализацию эффективной программы реформ.

Указывается, что в случае будущего вооруженного нападения страны-оккупанта РФ страны G7 намерены немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

"Мы намерены, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям, предоставить Украине быструю и устойчивую помощь в области безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, экономическую помощь, навязать России экономические и другие издержки, а также провести консультации с Украиной о ее потребностях при реализации права на самооборону, – говорится в тексте декларации. – С этой целью мы будем работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в области безопасности на случай будущей агрессии, чтобы позволить Украине защитить свою территорию и суверенитет".

В свою очередь Украина, согласно документу, обязуется "вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности партнеров и укреплять меры прозрачности и подотчетности в отношении помощи, оказываемой партнерами".

Кроме того, Киев обязуется продолжать реализацию реформ, в частности правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и госуправления.

"Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к данной совместной декларации в любое время", – указывается в документе.

Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook ОПУ.

Президент США Джо Байден, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Кисидой, отметил, что G7 хочет помочь Украине "построить сильную, дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море".

"Это будет силой стабильности в регионе и сдерживания любых угроз", – сказал Байден, пообещав помогать Украине "столько, сколько потребуется".

По словам Зеленского, сегодня Украина согласовывает со странами G7 рамки гарантий безопасности, которые "будут расширены за счет договоренностей с нашими ключевыми партнерами, двусторонних и многосторонних соглашений".

"Украинская делегация привозит домой значительную победу в сфере безопасности для Украины, для нашей страны, для нашего народа, для наших детей. Это открывает для нас совершенно новые возможности безопасности. И я благодарю всех, кто сделал это возможным", – отметил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3704281686469357/

В состав "Большой семерки" входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз.

Контекст:

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля Зеленский.

Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.

По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.

Теги: Украина, Япония, Джо Байден, реформы, Большая семерка, угрозы, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, суверенитет, премьер-министр, саммит НАТО, Фумио Кисида, восстановление, вступление Украины в НАТО
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