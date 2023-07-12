Декларацию о гарантиях безопасности для Украины могут подписать Польша и Румыния – Reuters

Cтраны G7 во время саммита НАТО в Литве примут совместную декларацию по поводу гарантий Украине в сфере безопасности после наступления мира, заявлял канцлер ФРГ Шольц Фото: EPA

О том, что страны "Группы семи" (G7) во время саммита Альянса примут совместную декларацию по поводу гарантий Украине в сфере безопасности после наступления мира, анонсировал накануне, 11 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Она также будет открыта для подписания другими странами, чтобы они могли взять на себя свои собственные двусторонние обязательства, добавило Reuters.

"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения, – говорится в заявлении правительства Великобритании. – Стороны, подписавшие совместную декларацию, возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины с целью создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".

Отмечается, что, в соответствии с декларацией партнеры "будут предоставлять больше оборонного оборудования, расширять и ускорять обмен разведывательной информацией, усиливать поддержку для защиты от кибер- и гибридных угроз, расширять программы обучения и военных учений, а также развивать промышленную базу Украины".

По словам дипломатов, в обмен на гарантии Украина обязуется провести реформы системы управления и судебной системы, указало Reuters.

В состав "Большой семерки" входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз.

В интервью CNN, которое вышло 7 июля, президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. "Я не думаю, что она готова к членству в НАТО", – сказал Байден и добавил, что в Альянсе, по его мнению, нет единства на этот счет. Он также заявил, что Украина со временем обязательно войдет в оборонный блок, а до конца российской агрессии ей будет предложен "рациональный путь". "И пока идет этот процесс, потребуется время, чтобы гарантировать безопасность. Всю ту безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, предоставляя оружие, необходимое для того, чтобы он мог защитить себя", – добавил глава Белого дома.

Как проинформировало Reuters, военная помощь США Израилю составляет около $3,5 млрд. в год, но эти отношения подразумевают и большую политическую поддержку.