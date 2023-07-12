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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Четкие гарантии безопасности для Украины могут быть подписаны на саммите НАТО в 2024 году

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Ермак: Верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить
Ермак: Верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить
Фото: president.gov.ua

Саммит НАТО в Вильнюсе демонстрирует стране-оккупанту РФ четкий сигнал, что партнеры Украины не просто верят, а уверены в ее победе в войне. Об этом 12 июля в Telegram заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с партнерами на полях саммита достиг договоренностей относительно мощных оборонных пакетов.

"Кроме этого, с нашими партнерами говорим о фундаменте гарантий безопасности на пути Украины в НАТО. Наша задача – победить в войне. И я верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить, – написал Ермак. – Если все так и будет, то очень важно, чтобы в Вашингтоне мы подписали четкие гарантии безопасности для Украины, над фундаментом и пониманием которых сейчас работаем с партнерами, в частности, в Вильнюсе. Потому что от гарантий безопасности для нас зависит ситуация с безопасностью в Европе".

Гарантии безопасности для Украины до ее членства в НАТО должны не дать России возможностей повторить агрессию, добавил руководитель ОПУ.

О том, что страны G7 (США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания), а также ЕС во время саммита Альянса 12 июля примут совместную декларацию по поводу гарантий Украине в сфере безопасности после наступления мира, анонсировал накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц. Она также будет открыта для подписания другими странами, чтобы они могли взять на себя свои собственные двусторонние обязательства, добавило Reuters. Так, по данным агентства, документ, вероятно, подпишут Польша и Румыния.

"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения, – говорится в заявлении правительства Великобритании. – Стороны, подписавшие совместную декларацию, возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины с целью создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".

По словам дипломатов, в обмен на гарантии Украина обязуется провести реформы системы управления и судебной системы, указало Reuters.

В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.

Контекст:

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля Зеленский.

Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.

Франция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, заявляли в МИД страны 23 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "сильным и ощутимым" гарантиям безопасности для Украины.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, гарантии безопасности для Украины должны отличаться от членства в НАТО.

По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.

Теги: Украина, Вашингтон, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, саммит НАТО, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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