Ермак: Четкие гарантии безопасности для Украины могут быть подписаны на саммите НАТО в 2024 году

Ермак: Верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить Фото: president.gov.ua

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с партнерами на полях саммита достиг договоренностей относительно мощных оборонных пакетов.

"Кроме этого, с нашими партнерами говорим о фундаменте гарантий безопасности на пути Украины в НАТО. Наша задача – победить в войне. И я верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить, – написал Ермак. – Если все так и будет, то очень важно, чтобы в Вашингтоне мы подписали четкие гарантии безопасности для Украины, над фундаментом и пониманием которых сейчас работаем с партнерами, в частности, в Вильнюсе. Потому что от гарантий безопасности для нас зависит ситуация с безопасностью в Европе".

Гарантии безопасности для Украины до ее членства в НАТО должны не дать России возможностей повторить агрессию, добавил руководитель ОПУ.

О том, что страны G7 (США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания), а также ЕС во время саммита Альянса 12 июля примут совместную декларацию по поводу гарантий Украине в сфере безопасности после наступления мира, анонсировал накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц. Она также будет открыта для подписания другими странами, чтобы они могли взять на себя свои собственные двусторонние обязательства, добавило Reuters. Так, по данным агентства, документ, вероятно, подпишут Польша и Румыния.

"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдерживать и реагировать на любые будущие нападения, – говорится в заявлении правительства Великобритании. – Стороны, подписавшие совместную декларацию, возьмут на себя долгосрочные двусторонние обязательства по обеспечению безопасности Украины с целью создания такой Украины, которая сможет защитить свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".

По словам дипломатов, в обмен на гарантии Украина обязуется провести реформы системы управления и судебной системы, указало Reuters.

В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.